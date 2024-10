Twój zeszłoroczny telewizor Samsunga jak nowy. Rusza aktualizacja do One UI

Tizen 8.0 to również sprawniejszy silnik webowy, co oznacza nie tylko szybszą pracę wbudowanej przeglądarki, ale też i samych aplikacji VOD (te na Tizena są pisane w technologiach webowych). Zmieni się też nieco wygląd ekranu domowego, wprowadzając do niego karty. Ta główna to ulubione aplikacje użytkownika i związane z nimi rekomendacje treści, zaś w dodatkowej umieszczane są pozostałe aplikacje - zarówno na telewizorze, jak i możliwe do instalacji.