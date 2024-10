Szykuje się trzęsienie ziemi na rynku telewizorów. Korea w tarapatach

Właściwie to do niedawna LG Display był jedyną firmą zdolną do masowej produkcji matryc OLED o wysokich przekątnych, Samsung dołączył do tego jednopodmiotowego grona relatywnie niedawno. Tym niemniej obie firmy stanowią klejnoty koronne Korei Południowej i one same mają istotny wpływ na PKB całego kraju. Tymczasem jeżeli TCL dopnie swego, może być w stanie w relatywnie szybkim tempie zdobyć znaczące udziały rynkowe, istotnie osłabiając koreańską konkurencje. Zwłaszcza że TCL CSOT ma zupełnie inne podejście do procesu technologicznego tychże paneli. Potencjalnie jest ono wysoce konkurencyjne.