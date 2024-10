Widziałem genialny nowy Ambilight Plus. Aż szkoda, że jeszcze musimy na niego poczekać

Ambilight Plus wykorzystuje także zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, które umożliwiają bardziej precyzyjne dopasowanie podświetlenia do treści wyświetlanych na ekranie. Algorytmy te analizują obraz w czasie rzeczywistym, identyfikując zmiany w kolorach i intensywności, co pozwala na natychmiastowe dostosowanie efektów świetlnych. To sprawia, że podświetlenie jest bardziej dynamiczne i realistyczne, co jest szczególnie istotne w przypadku szybkich scen akcji czy zmieniających się szybko sekwencji w grach wideo.