Gigant wleciał do Polski. Xiaomi ma potężny telewizor, który nie puści cię z torbami

Chodzi o najnowsze wyświetlacze z serii Xiaomi TV Max datowane na rok 2025. Te są dostępne w dwóch rozmiarach – 85 cali i 100 cali. Jeśli myślisz, że twój 65-calowy telewizor to istny gigant, to przy tych propozycjach zmienisz zdanie. Oprócz telewizorów do dyspozycji klientów są też nowe słuchawki.