Titan OS to przyszłość telewizorów Philips. Sprawdziłem i jestem pod wrażeniem

Skąd tyle platform na rynku telewizorów? Na rynku mobilnym istnieją dwie główne platformy: iOS i Android. Na rynku komputerów Windows, macOS i Chrome. Czyżby telewizory były tak niezwykle atrakcyjną platformą dla różnorodnego oprogramowania? No nie, skąd, kompletnie nie o to chodzi. To efekt pewnego specyficznego korporacyjnego głodu.