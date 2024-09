Idzie kluczowa zmiana dla laptopów z Windowsem. Oto co się zmieni

Microsoft właśnie opublikował nową wersję beta Windowsa 11, a jedną z kluczowych zmian jest możliwość zmiany funkcji przycisku Copilot. Na dziś służy on wyłącznie do uruchamiania aplikacji Copilot dla Windows i nie ma możliwości zmiany tego zachowania (a przynajmniej nie bez hackowania systemu). Tymczasem w ramach testowanej aktualizacji, która wkrótce powinna też trafić do ogólnego kanału, dodano interfejs do konfiguracji przycisku.