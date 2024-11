Największy hit Windowsa nowej generacji nie dla Polaków? Czuję się oszukany

Windows Recall to funkcja, która będzie dostępna wyłącznie na komputerach Copilot+ (czyli tych z Windowsem 11, NPU o wydajności 40+ TOPS, 16+ GB RAM, 256+ GB SSD). Używa równolegle kilku różnych modeli AI by na żywo monitorować i rejestrować to, co na komputerze robi użytkownik. Dane przy tym są szyfrowane, przechowywane lokalnie, nikt poza użytkownikiem nie ma do nich wglądu.