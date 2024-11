Aktualizacja Windowsa sypie błędami, a pani z Indii rozkłada ręce. Microsoft, oddaj moje 630 zł

Odbywa się to poprzez systemową aplikację Szybka pomoc. Konsultant podaje na czacie kod, który należy przekleić do aplikacji. Następnie należy osobno udzielić zgody na podglądanie zawartości ekranu i na zdalną kontrolę. W każdej chwili można je cofnąć, a wszystkie wykonywane przez konsultantkę czynności są widoczne na ekranie. Ekspertka próbowała wielu rzeczy, w pewnym momencie z lekkim uśmiechem obserwowałem nawet, jak przebijała mi mój klucz Windowsa na serwisowy, co często też robią piraci by rozwiązać problemy z aktywacją - bardzo mnie to rozbawiło. Próbowaliśmy przejść na Pro z wielu różnych punktów interfejsu Windowsa, od Ustawień po PowerShella - zawsze kończyło się to błędem 0x8007371b. Żadne czary mary wiersza poleceń nie pomogły.