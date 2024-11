Masz laptopa z Snapdragonem? Wkrótce zyskasz nowe aplikacje i... gry

To by w teorii oznaczało, że zakup komputera z Windowsem i procesorem Snapdragon mija się z celem, z uwagi na ograniczoną dostępność oprogramowania. Rzeczywistość jest na szczęście dla tych urządzeń znacznie łaskawsza - technologia Prism wbudowana w Windowsa świetnie sobie radzi z emulacją środowiska x64 na procesorach Snapdragon, a sama wysoka wydajność i sprawność energetyczna układów Snapdragon X sprawiają, że typowy dla emulacji narzut na wydajność jest relatywnie mało odczuwalny. To świetne laptopy - pod niektórymi względami wręcz topowe - na których działa większość aplikacji dla Windows. Większość, bo nie wszystkie. Prism jest bardzo dobry, ale nie doskonały.