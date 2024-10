Nie przyzwyczajaj się do obecnego wyglądu Paska zadań w Windowsie 11. Idą zmiany

Pasek zadań w Windows 11 przeszedł znaczące zmiany w porównaniu do tego w Windows 10, co widać już na pierwszy rzut oka. Najbardziej zauważalną różnicą jest domyślne wyśrodkowanie ikon na pasku zadań. W Windows 10 ikony oraz przycisk Start znajdowały się po lewej stronie paska, co było charakterystycznym elementem systemu. W Windows 11 ikony zostały przeniesione na środek, co nadawać ma interfejsowi bardziej nowoczesny i uporządkowany wygląd. Dodatkowo pasek zadań w Windows 11 jest bardziej minimalistyczny, co wpisuje się w ogólną estetykę nowego systemu operacyjnego.