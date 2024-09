Windows Recall gotowy. Będziesz chciał go mieć

Recall wykorzystuje nie jeden, a wiele działających równolegle modeli AI, by interpretować to, co się dzieje na ekranie. Funkcja wie, że ten prostokąt na ekranie użytkownika to, dajmy na to, aplikacja PowerPoint. Ta widzi, jakie treści użytkownik wprowadza do swojej prezentacji. A za sprawą wspomnianych, działających offline modeli AI owe informacje są rejestrowane wraz z stosownym kontekstem. Po co to wszystko?