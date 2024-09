Oferowali "darmowe" laptopy dla powodzian. Oszuści żerujący na tragedii zatrzymani

Funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy na terenie woj. śląskiego dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o stworzenie pełnej infrastruktury informatycznej do popełniania na masową skalę oszustw phishingowych. Śledczy na ten moment ustalili, że 28 i 25-latek stworzyli ponad 50 różnych stron związanych z drastycznymi treściami, w tym kilka dotyczących powodzi. Po kliknięciu w taki wpis, zamieszczany najczęściej na portalach społecznościowych, użytkownik musiał podać swoje dane logowania. Te dane trafiały do oszustów, ponieważ strona do logowania była przez nich wcześniej przygotowana.