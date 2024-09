Ten zbiornik jest potężny i nowoczesny. Racibórz Dolny ma uratować Wrocław przed katastrofą

Nad koncepcją zbiornika zaczęto zastanawiać się ponad 100 lat temu, po przejściu katastrofalnej powodzi w 1880 r. Pierwsze opracowania, powstałe do lat 60. XX wieku, zakładały budowę zbiornika o objętości 695 mln m3. Zakładały one zalanie doliny Odry od Raciborza do Bohumina, na obszarze do 102 km2.