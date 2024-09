Stworzył stronę do sprawdzania poziomu wody w rzekach. Oto narzędzie dla zagrożonych terenów

Napisałem kilka dni temu małą aplikację do monitorowania rzek w odniesieniu do rekordowych stanów dla siebie i znajomych z okolic zagrożonych (dane odświeżają się co kilkadziesiąt minut) przy użyciu API IMGW, ponieważ strony są nieczytelne. Mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie cieków na Żywiecczyźnie i, ponieważ byliśmy już zalani, chciałem szybko otrzymywać informacje, jeśli coś miałoby się wydarzyć. Aplikacja pozwala na bieżąco śledzić, jak sytuacja ma się do faktycznych stanów powodziowych, m.in. z 1997 r.