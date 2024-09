Alarmują, że powódź porwała dziecko. Uważaj, to nowa pułapka oszustów

Kliknięcie przycisku odtwarzania wyświetla informację, że treść nagrania jest przeznaczona dla osób dorosłych i każe się zalogować do Facebooka. W ten sposób, oszuści nakłaniają ludzi do podania danych do logowania. To prosta droga do utraty konta i związanych z tym nieprzyjemności - oszuści często kontaktują się następnie z twoimi znajomymi, prosząc o pożyczki pieniędzy i nie tylko.