Szokujący raport Google. Zatrudnili programistów, a okazało się, że to szpiedzy

Dwa lata temu FBI wydało ostrzeżenie skierowane do każdego, kto rekrutuje zdalnie pracowników, by uważać na potencjalnych kandydatów, którzy przy rozmowie kwalifikacyjnej wykorzystują deepfejki. Ogłoszenie to było poprzedzone innym - ostrzeżeniem o północnokoreańskich agentach, którzy próbują otrzymać pracę w sektorze IT na stanowiskach mających dostęp do wrażliwych danych przedsiębiorstw.