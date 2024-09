Koniec z wymyślaniem haseł. Chrome dostaje świetną funkcję

Używanie tego samego hasła do wszystkich kont online jest jak używanie tego samego klucza do wszystkich drzwi w domu - jeśli ktoś go zdobędzie, ma dostęp do wszystkiego. Wyciek danych z jednej strony może narazić wszystkie twoje konta. Dlatego menedżery haseł stały się tak popularne. Generują one silne i unikalne hasła dla każdego konta i przechowują je w zaszyfrowanej bazie danych.