iPad Pro w końcu na iPadOS 18. Udajmy, że tej wpadki nie było

Aktualizacja do iPadOS 18 doprowadzała te urządzenia do nieużywalnego stanu. Na szczęście nie uszkadzała ich w żaden sposób permanentnie, ale zmuszała ich posiadaczy do skomplikowanego przywracania poprzedniej wersji, co wiązało się z wymazaniem pamięci urządzenia. Apple niezwłocznie wstrzymał dystrybucję aktualizacji, więc przynajmniej liczba poszkodowanych użytkowników była relatywnie niska.