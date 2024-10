Mamy październik. Ty piszesz, a Huawei rozdaje tablety

Od 3 do 13 października na stronie huawei.pl prowadzony jest konkurs, w którego ramach można wygrać jeden z wymienionych przeze mnie wyżej tabletów za symboliczną złotówkę. Wystarczy zapisać się na newsletter i odpowiedzieć na jedno pytanie: Czy nowoczesny tablet może zastąpić laptopa? Na odpowiedź macie zaledwie 5 zdań, więc trzeba być konkretnym, dlatego warto poznać nasze recenzje, bo udzielamy odpowiedzi na to pytanie, tylko w trochę szerszej formie. I nie, wysłanie linków do artykułu nie będzie punktowaną odpowiedzią w konkursie.