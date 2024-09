Test Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte - wziąłem tablet zamiast laptopa. Lightroom działa jak burza

Z etui z funkcją klawiatury korzystam od kilku tygodni i ANI RAZU nie doszło do zacięcia czy zerwania połączenia. Czy to w mieszkaniu naszpikowanym innymi urządzeniami bezprzewodowymi, czy w terenie, jest igła. Boli mnie za to - i to bardzo - że dedykowana klawiatura Huawei nie jest podświetlana. Ma niezły touchpad, znośne klawisze, jest bardzo lekka i smukła, ale podświetlenia klawiszy brak. Akcesorium plusuje natomiast zagłębieniem na rysik, który po włożeniu nie koliduje z ekranem, a także dwoma stopniami oparcia ekranu. Etui z klawiaturą można też ustawić w trybie studio, dla twórców rysujących po ułożonym niemal płasko tablecie.