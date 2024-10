Tablety Huawei debiutują w Polsce. Na widok ceny spadniecie z krzeseł

To urządzenie z segmentu premium. Również występuje w dwóch wersjach z klasycznym ekranem i matowym i ponownie namawiam na matowe rozwiązanie, bo jest FENOMENALNY (musiałem to wykrzyczeć, przepraszam). Ekran ma rozdzielczość 2800 x 1840 pikseli, pełne pokrycie DCI-P3, częstotliwość odświeżania 144 Hz, proporcje 3:2 i jasność do 2000 nitów. Możecie wyjść na pełne słońce i nawet tego nie zauważycie, bo matowy ekran pochłania wszystko.