W świecie telefonów i tabletów rewolucja. Możesz nie doczekać Androida 15

Nowe oprogramowanie wprowadzające nowości funkcyjne do urządzeń to fantastyczny pretekst do wprowadzenia do sprzedaży zupełnie nowych urządzeń. Problem w tym, że dotychczasowa data premiery systemu odbiera producentom wiele okazji do sprzedaży nowych urządzeń, właściwie pozostawiając im wyłącznie atrakcyjny handlowo okres świąteczny. Warto dodać, że producenci nie mogą wydawać produktów z nowszą wersją Androida niż ta opublikowana w ramach AOSP, nawet mając wcześniejszy dostęp do kodu źródłowego nowej wersji.