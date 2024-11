Nie wiesz, jakiego kupić laptopa? Jeśli masz Windowsa 10, pożałujesz tego pytania

Reklamy przy tym na razie nie proponują konkretnych modeli czy nawet producentów - kładą tylko nacisk na to, by zwrócić uwagę użytkownika na komputery z kategorii Copilot+ - i na razie to się nie zmieni. Nie jest przy tym jasne, jak często będą się pojawiać te reklamy, czy będą wracać i który mechanizm w Windowsie odpowiada za ich wyświetlanie, by można było je wyłączyć. Z pewnością jednak ucieszą każdego, kto włączy komputer, by jak najszybciej zabrać się do pracy.