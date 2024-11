Fantastyczne rzeczy zmierzają do nowych laptopów z Windowsem

Kolejną nowością, która ma pojawić się w nieodległej przyszłości, jest Windows Click to Do. Podobnie jak w przypadku Recall, również i tu działają w tle modele AI po to, by na bieżąco analizować to, co się znajduje na ekranie. Tyle że w przeciwieństwie do Recall, informacje nie są zapisywane i opisywane - zamiast tego Click to Do interpretuje zawartość ekranu, by zapewnić użytkownikowi podręczne narzędzia