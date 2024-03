Z Windowsa wyleci legendarny program. Wiemy kiedy

We wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że WordPad, według planów giganta technologicznego z Redmond, ma być usunięty "w najbliższym wydaniu Windowsa". Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to może dokładnie oznaczać. Nie było jeszcze bowiem nawet Windowsa 11 23H2, który został wydany w listopadzie 2023 r. i właściwie stanowił "najbliższe wydanie Windowsa". Do tej pory WordPad pozostawał dostępny, aż do dzisiaj. Niemniej jednak za kilka miesięcy ta sytuacja ulegnie zmianie.