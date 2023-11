Microsoft wydał nowego Windowsa. To najdziwniejsza premiera systemu od lat

Ten oczekuje maksymalnej możliwej stabilności, bezpieczeństwa, wydajności i... przewidywalności. Zmieniające się co miesiąc układy ikonek i zestawy funkcji są dla typowego działu IT niedopuszczalne. Żaden dział IT nie ma czasu i środków na testowanie co miesiąc zgodności nowych elementów Windowsa z firmowym sprzętem i oprogramowaniem, podobnie jak na przeszkolenie pracowników co się zmieniło i jak teraz mają używać firmowych komputerów. Do tych klientów Microsoft ma inne podejście.