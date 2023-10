Microsoft wreszcie dostrzega przenośne konsole. Nowy Xbox App już w testach

Opracowana przez firmę Valve konsola Steam Deck to dość niespodziewany hit, który szybko znalazł naśladowców. Okazało się, że jest popyt na konkurencję dla Nintendo Switch, zwłaszcza jeśli do tematu podejdzie się zupełnie inaczej. Switch to przyjazna i dopracowana platforma ze specyficznymi grami Nintendo. Tymczasem ROG Ally, Legion Go i inne przenośne konsole z Windowsem to sprzęt dla entuzjastów, którzy nie boją się grzebać w ustawieniach i menu konfiguracji i którzy szukają gier, które na Switcha nie pojawią się nigdy.