Diablo IV za darmo. Jest okazja, aby przetestować grę

Warto zaznaczyć, że mamy pewne ograniczenia związane z darmowym weekendem Diablo IV. Gracz co prawda dostaje dostęp do wszystkich funkcji w grze, ale maksymalny poziom do zdobycia to 20, co wydaje się największym problemem. Jeśli świat gry kogoś wystarczająco pochłonie i grający poczuje, że 20 poziom pozostawia niedosyt, to zawsze jest możliwość zakupienia pełnej wersji Diablo IV - teraz jest w promocji -25 proc., dzięki której można zakupić grę w cenie 52,49 euro (ok. 235 zł).