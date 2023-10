Chcesz pograć w Diablo 4, ale szkoda ci kasy? To teraz jest za darmo

Co prawda 10 godzin to nie jest zbyt wiele czasu, ale jako darmowy dostęp daje możliwość przetestowanie gry dla tych, którzy jeszcze nie ogrywali najnowszej części Diablo. Jeśli wcześniej było szkoda ci kasy (obecnie jest to koszt ok. 260 zł), bo nie wiedziałeś, czy gra ci przypadnie do gustu i zainteresuje, to teraz jest ku temu okazja.