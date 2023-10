Pokemon GO z największą nowością w tym roku. Jak działa Party Play?

Ciekaw też jestem, czy kiedykolwiek do Pokemon GO dojdzie tzw. breeding, czyli rozmnażanie stworków. Jest to jedną z istotniejszych mechanik w grach z serii Pokemon na konsole Nintendo. Jeśli ta funkcja trafiłaby do produkcji mobilnej, mogłaby tak dla odmiany być skierowana do trenerów, którzy mieszkają w regionach, gdzie baza graczy jest po tylu latach od premiery już niewielka.