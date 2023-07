"Kochanie, od dzisiaj Pikachu śpi z nami". Czy warto kupić Pokemon GO Plus+?

Pokemon GO Plus+ to taki płaski dysk z dwoma przyciskami, portem USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora, kolorową diodą i (niezwykle silnym!) silniczkiem wibracyjnym. Jego ogólna zasada działania jest taka sama, jak w przypadku zwykłego Pokemon GO Plus: gdy tylko gra wykryje w okolicy stworka, można wcisnąć przycisk i go złapać; potrafi też kręcić PokeStopami. Nie zabrakło jednak kilku usprawnień. Nowy gadżet do Pokemon GO potrafi: