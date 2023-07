Brzmi jak koszmar po imprezie. Budzisz się, a w łóżku Pokemon. Oto gra Pokemon Sleep

Hitowe Pokemon GO stało się fenomenem na skalę światową. Bo oto twórcy stworzyli grę, w której trzeba się nachodzić (fizycznie!) za Pokemonami. Nie pykać na małej konsolce, tylko wyrobić sporo kilometrów, aby zdobyć tego wybranego kieszonkowego potworka.



Ale co jest lepsze od chodzenia po lesie czy mieście? Według niektórych jest to sen. I oto właśnie przychodzi do nas Pokemon Sleep.