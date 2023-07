Thermomix, MacBook i smartfony w promocji. Na Allegro ruszyła letnia wyprzedaż Summer Sale

Robota kuchennego Thermomix nie trzeba przedstawiać sporej części Polaków, a tym którym należy go przedstawić, można to zrobić w trzech słowach: wszystko w jednym. Thermomix to nie tylko mikser czy wyrabiacz ciasta, ale także urządzenie do gotowania, podgrzewania, siekania, warzenia, a nawet fermentowania (użytecznego przy np. robieniu domowych serów). Thermomix ma wbudowany ekran dotykowy i przyciski sterujące ułatwiające sterowanie. Dla osób szukających inspiracji czy możliwości przygotowywania smacznych posiłków małym nakładem pracy, producent przygotował specjalną aplikację mobilną, w której użytkownicy robota Thermomix znajdą ponad 40 tysięcy gotowych przepisów. Thermomix jest wyposażony w nóż obrotowy, koszyk do gotowania, misę mieszającą, pokrywę z uszczelką i kilka akcesoriów, a wszystkie z nich, jak i samo urządzenie, są łatwe w czyszczeniu i zajmują niewiele miejsca w kuchni.



