Obudzisz się z Pokemonem. To nie jest kolejna apka do śledzenia snu, a coś więcej

Pokemon Sleep to w skrócie aplikacja, która jest stworzona do monitorowania twojego snu przy pomocy smartfona. Jak to ma się odbywać? Po instalacji i konfiguracji będziesz musiał wziąć ze sobą telefon do snu i położyć go obok siebie ekranem do dołu. Jeśli przykładowo weźmiesz w dłoń swoje urządzenie, to apka to oczywiście to zarejestruje.