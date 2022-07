Pokemon GO odżywa po pandemii i wraca do reala. Tak wygląda przyszłość gry

Michael Steranka: To co jest super w Pokemon GO, to to, że gracze, którzy skompletowali swój Pokedex, znajdują dla siebie sami fajne wyzwania. Czy to ktoś chce mieć najlepszego Shiny Absola na świecie, czy to ktoś chce mieć największą kolekcję Pikachu... Ci gracze zawsze mają do czego dążyć. Dotyczy to zresztą nie tylko Pokemon GO, ale uniwersum Pokemon w ogóle. Nie martwi nas to, że w końcu dogonimy główną serię, bo zawsze będzie coś nowego, będziemy dodawali nowe funkcje sprawiające frajdę.