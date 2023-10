Diablo IV wleciało na Steama. Na start można go kupić dużo taniej, ale trzeba się spieszyć

Przecena obejmuje także wariant Digital Deluxe Edition do kupienia za 306 zł (normalnie 409 zł) oraz najbardziej zaawansowany Ultimate Edition, który w promocji kosztuje 344,25 zł (poza promocją jest to 459 zł), czyli mniej niż standardowa wersja w bazowej cenie. Promocja jednak nie potrwa wiecznie, bo tylko do następnego wtorku 24 października.