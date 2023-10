Oznacza to, że posiadacze tej subskrypcji (która w wersji podstawowej PC Access kosztuje 59,90 zł lub 69,90 za wersję Multi Access) będą mogli bezproblemowo na swoich urządzeniach - komputerach osobistych z Windowsem konsolach Xbox odpalić gry Activision Blizzard. Ale to nie wszystko - umowa pozwala także na dostęp do transmisji strumieniowych tych gier różnym usługodawcom, co najpewniej umożliwi granie przy pomocy takiego GeForce Now, jeśli mamy wykupiony abonament.