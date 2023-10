Zmarł w 2021 roku, ale wrócił do Cyberpunka 2077: Widmo Wolności

Cyberpunk 2077 przeszedł sporo. Tytuł trafił na rynek w 2020 r., chwilę po premierze konsol PlayStation 5 i Xbox Series S/X - i wtedy był w fatalnym stanie. Studio w tamtym momencie zabrało się za tytuł, co zajęło im prawie dwa lata. A teraz sporo osób - jak i nasz Szymon - nie może się pogodzić z tym, że Widmo Wolności to pierwszy, a zarazem ostatni dodatek do tytułu polskiego studia.