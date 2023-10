Najdroższa gra w historii polskiego studia zawiodła. Po premierze Lords of the Fallen akcje zanurkowały

Choć polską scenę deweloperów gier kojarzymy przede wszystkim z CD Projekt Red i ich Wiedźminem oraz Cyberpunk 2077, jednak zbrodnią byłoby tu nie wspomnieć o m.in. Techland, 11 Bit Studios czy CI Games. CI Games znane jest przede wszystkim z serii gier Sniper Ghost Warrior oraz gry Lords of the Fallen.



Teraz o CI Games jest ponownie głośno, a to za sprawą Lords of the Fallen - nowo wydanego następcy gry o tym samym tytule. Czy gra jest tak świetna? Cóż, tu można by się kłócić.