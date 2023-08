Setki gier na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że masz internet

To rozszerzenie współpracy umożliwia tym osobom, jak podaje serwis The Verge, granie w chmurze za pośrednictwem usługi Nvidia w takie tytuły jak Deathloop (który pierwotnie dostępny był tylko na PC i PS5), No Man's Sky (pamiętacie start tej gry?), Grounded oraz Mount & Blade II: Bannerlord. Te trafią - w wersjach z XGP PC oraz Microsoft Store - do usługi już 24 sierpnia.