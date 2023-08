Samsung ma sprytny plan. Wykorzysta rynek gier do promocji standardu, którego nie chce nikt poza nim

HDR10+ Gaming obsługuje do 12-bitowej głębi kolorów, co oznacza, że może wyświetlać do 68,7 miliarda kolorów. HDR10 obsługuje tylko do 10-bitowej głębi kolorów, co oznacza, że może wyświetlać do 1,07 miliarda kolorów. Dolby Vision również obsługuje do 12-bitowej głębi kolorów, ale większość treści Dolby Vision jest ograniczona do 10-bitowej głębi kolorów.