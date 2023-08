Lekki Windows pod handheldy. Marzenie

Dlatego drogi Microsofcie, trzymam kciuki za Windows 11 "lite". O ile radzę sobie bez ciebie na konsolach, gdzie Nintendo i Sony doskonale wypełniają mi ekosystem, handheldy PC mogą wiele zyskać dzięki twojemu zaangażowaniu. To perspektywiczna nisza w której możesz się rewelacyjnie odnaleźć. Valve jest krok przed tobą, ale to ty masz zasoby, środki i know how by stworzyć coś naprawę wielkiego.