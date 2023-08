Sprzedaż konsol w 2023 roku: PS5 pędzi, Switch króluje

Teraz, w drugiej połowie 2023 roku, pandemiczny dopalacz do sprzedaży gier w zasadzie wygasł. Jednocześnie producenci sprzętu w końcu mogą dostarczyć na rynek tyle konsol, by podaż odpowiadała popytowi. Dlatego tak naprawdę dopiero od początku roku wyniki sprzedaży wypaczone przez globalne dramaty zaczynają się normalizować. Co z nich wynika?