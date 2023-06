Microsoft ujawnił sprzedaż Xbox Series. Porównanie z PS5 wypada boleśnie

Zaokrąglając wyniki, można stwierdzić, że PlayStation 5 sprzedaje się dwukrotnie lepiej niż Xbox Series. Przepaść jest więc duża, ale Microsoft miał już do czynienia z gorszymi dysproporcjami. W minionej generacji sprzętu konsole Xbox One sprzedały się w 58 milionach egzemplarzy, z kolei PS4 znalazł ponad 120 milionów nabywców. Na jednego Xboksa One przypadało więc 2,1 PlayStation 4.