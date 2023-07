Co ma mieć następca Nintendo Switcha? Lista życzeń wielkiego fana

Liczę natomiast, że stacja dokująca dla Switcha 2 będzie wysyłać sygnał 4K do telewizora. Co prawda moc takiej platformy pozwoli na uruchamianie w natywnym 2160p wyłącznie ograniczoną porcję gier (jak PS4 Pro), lecz na standardzie 4K zyskają inne media. Na przykład odtwarzacze. W marzeniach widzę także jak Nintendo wydaje aktualizacje 4K/QHD dla swoich najbardziej okazałych hitów: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby nad the Forgotten Land, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Luigi's Mansion 3 (tutaj z ray tracing!).