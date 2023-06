Opadł premierowy kurz. Gdzie ASUS ROG Ally kupimy najtaniej w Polsce?

ASUS ROG Ally to namocniejszy - a w mojej opinii również najlepszy - handheld do gier jaki jest dostępny na rynku. Niestety, sprzęt nie należy do tanich, ze względu na topowe niskonapięciowe podzespoły znajdujące się w jego środku.



Teraz, gdy opadł premierowy kurz związany z tym urządzeniem, sprawdzam, gdzie można go kupić najtaniej, do tego od ręki.