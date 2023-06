Prezes Nintendo mówi o następcy Switcha i rozbudza nadzieje na wsteczną kompatybilność

Użytkownicy konsol PS5 i XSX|S mają pełen dostęp do tytułów poprzedniej generacji, uruchamianych w trybie wstecznej kompatybilności. Nic dziwnego, że posiadaczom Switcha marzy się podobne rozwiązanie. Możliwość gry w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i pozostałe produkcje z własnego zbioru stanowiłyby gigantyczną wartość dodaną nowej konsoli. Zwłaszcza, że katalog gier dla Switcha jest FE-NO-ME-NAL-NY.