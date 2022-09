Nadchodzi sequel Breath of the Wild. Nintendo podało datę premiery nowej gry z serii The Legend of Zelda

Zwiastun póki co zdradza bardzo niewiele, może prócz tego, że nowa gra zostanie utrzymana w stylistyce Breath of the Wild. Ciekawa jest za to data premiery. Wielu graczy spodziewa się, że wraz z premierą Tears of the Kingdom Nintendo zaprezentuje także nową odsłonę konsoli – czy to Switcha Pro, czy też Switcha 2. Pozornie wiosenna data premiery może przekreślać te nadzieje: w końcu najlepszym czasem na prezentację nowego sprzętu jest jesień, by mogła się dobrze sprzedać w okresie przedświątecznym. Nintendo jednak gra według własnych zasad; oryginalny Switch zadebiutował przecież w marcu 2017 r. i do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się konsolą na świecie, toteż Japończycy raczej nie muszą się przejmować wstrzeleniem się w konkretny okres – kiedy by nie pokazali nowej wersji konsoli, i tak będzie hit.