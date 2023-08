VPN do gier. Darmowe i płatne programy do grania

Dochodzi tu oczywiście kwestia omijania blokad regionalnych oraz wyszukiwania najlepszych cen gier ze względu na położenie geograficzne. Kupno i aktywacja gry przez VPN może pozwolić oszczędzić parę złotych i jest to czynność jak najbardziej legalna pod względem prawnym. Dostawcy oprogramowania krzywo jednak na to patrzą i takie manipulacje mogą być zabronione w umowie licencyjnej, czy zasadach użytkowania danej platformy. W skrajnych przypadkach dostęp do tak zakupionej gry może ci zostać odebrany, a nawet skutkować banem na platformie.