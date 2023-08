Jak zablokować stronę na komputerze i smartfonie? Mamy na to sposób

Zadanie z pozoru jest proste - chcesz zablokować wybrane strony internetowe, choćby po to, aby dzieci nie miały do nich dostępu. Okazuje się, że najszybciej i najprościej zrobisz to na smartfonach Apple, a w przypadku całej reszty operacja jest nieco bardziej skomplikowana.



W blokowaniu stron nie chodzi bynajmniej wyłącznie o kwestię bezpieczeństwa, czy dostępu do nieodpowiednich stron, ale również naszej... produktywności. Wiele z takich rozwiązań powstało, by po prostu uniemożliwiać nam dostęp do tzw. distracting sites, czyli po prostu stron, które nas rozpraszają i przeszkadzają w pracy. Gdy takie serwisy będą zablokowane, nie będziemy czuli pokusy by na nie zaglądać.